Про це вона повідомила у своєму Facebook.

“Генерал Содоль звільнився зі Збройних Сил України через ВЛК.”, – заявила вона.

Нагадаємо, що перші претензії до Юрія Содоля з’явилися після публікації у мережі фотографії, на якій, за повідомленнями деяких джерел, генерал Содоль відпочиває в одеському ресторані з чаркою в руці. Це фото було зроблене в той час, коли на фронті на напрямку Горлівка-Торецьк, за який Содоль відповідав, спостерігалося загострення та посилення наступальних дій з боку російських сил. Громадськість сприйняла це як недбале ставлення до обов’язків та ознаку порушення військової дисципліни, що викликало хвилю критики на його адресу.

Далі начальник штабу полку «Азов» Богдан Кротевич оприлюднив інформацію, що подав до Державного бюро розслідувань звернення з вимогою відкрити кримінальне провадження проти одного з військових генералів, імовірно Содоля. У листі Кротевич заявив, що цей генерал завдав більше шкоди українським військовим, ніж будь-який російський командувач. Він також підкреслив, що готовий понести особисті наслідки, якщо це допоможе добитися справедливості.

Невдовзі після цього Сергій Стерненко, український активіст та блогер, посилаючись на власні джерела, заявив, що генерал Содоль планує списатися з лав Збройних Сил України за станом здоров’я та готується до проходження військово-лікарської комісії (ВЛК). Ця заява посилила підозри про те, що генерал-лейтенант намагається уникнути відповідальності, ймовірно, через важкі наслідки для підконтрольної йому зони фронту.