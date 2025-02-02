Кузьма Скрябін був відомий своєю відкритою позицією щодо України. Він сміливо критикував владу, не підбираючи при цьому слова, та висловлювався про проблеми у суспільстві.

“Я зненавидів наших політиків, бо то є лицеміри. Я зненавидів Росію, до якої завжди ставився толерантно. Я ніколи в житті не поїду до Криму. Для мене то є зрада з боку Криму. Ніби взяли й вивернули назовні старі солдатські кальсони”, — казав Андрій Кузьменко невдовзі після окупації Росією Криму.

Також Кузьма Скрябін всіляко підтримував тих, хто брав участь у Революції Гідності на Майдані Незалежності.

“Люди Майдану, тепер влада України – це ви! Єдина влада, єдині люди, яким можна вірити. Я гордий, що з такими людьми живу в одній країні, гордий, що я вас знаю. Ніколи не думав, що український народ здатний на такий подвиг. І тепер ти усвідомлюєш, коли говориш “Слава героям”, що то про вас. Слава героям Майдану! Дякую вам!”, сказав тоді Кузьма.

Кожного року у цей день друзі та колеги вшановують пам’ять Кузьми та діляться зворушливими спогадами про легендарного музиканта. Зокрема, український продюсер та телеведучий Ігор Кондратюк в річницю загибелі Андрія Кузьменка зробив допив на сторінці у Facebook, у якому назвав 2 лютого “чорним днем для всіх, хто знав і любив Кузьму...”.

“Андрій залишився в моїй пам’яті людиною, яка несла суцільний позитив. Такого таланту я рідко зустрічав, якщо взагалі зустрічав. Співак, поет, музикант, письменник, телеведучий… Його творчість як і творчість всіх інших його колег-музикантів від The Beatles до Степана Гіги на любителя. Але мені пісні Андрія його останнього (як виявилось) творчого періоду дуже заходили. Нам усім, його фанам, його пісень не вистачає. Таких текстів наразі ніхто не пише. Таких яскравих образів в піснях, такої іронії до себе і до світу в текстах від Кузьми ми вже ніколи не почуємо. Пам’ятаю. Слухаю. Сумую…”, написав Кондратюк.