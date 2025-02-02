Фронтмен відомого гурту “Скрябін” Андрій Кузьменко загинув 2 лютого 2015 року в автокатастрофі на Дніпропетровщині, коли його автомобіль зіткнувся з молоковозом.

Кузьма Скрябін був відомий своєю відкритою позицією щодо України. Він сміливо критикував владу, не підбираючи при цьому слова, та висловлювався про проблеми у суспільстві.

“Я зненавидів наших політиків, бо то є лицеміри. Я зненавидів Росію, до якої завжди ставився толерантно. Я ніколи в житті не поїду до Криму. Для мене то є зрада з боку Криму. Ніби взяли й вивернули назовні старі солдатські кальсони”, — казав Андрій Кузьменко невдовзі після окупації Росією Криму.

Також Кузьма Скрябін всіляко підтримував тих, хто брав участь у Революції Гідності на Майдані Незалежності.

“Люди Майдану, тепер влада України – це ви! Єдина влада, єдині люди, яким можна вірити. Я гордий, що з такими людьми живу в одній країні, гордий, що я вас знаю. Ніколи не думав, що український народ здатний на такий подвиг. І тепер ти усвідомлюєш, коли говориш “Слава героям”, що то про вас. Слава героям Майдану! Дякую вам!”, — сказав тоді Кузьма.

Кожного року у цей день друзі та колеги вшановують пам’ять Кузьми та діляться зворушливими спогадами про легендарного музиканта. Зокрема, український продюсер та телеведучий Ігор Кондратюк в річницю загибелі Андрія Кузьменка зробив допив на сторінці у Facebook, у якому назвав 2 лютого “чорним днем для всіх, хто знав і любив Кузьму...”.

“Андрій залишився в моїй пам’яті людиною, яка несла суцільний позитив. Такого таланту я рідко зустрічав, якщо взагалі зустрічав. Співак, поет, музикант, письменник, телеведучий… Його творчість — як і творчість всіх інших його колег-музикантів від The Beatles до Степана Гіги — на любителя. Але мені пісні Андрія його останнього (як виявилось) творчого періоду дуже заходили. Нам усім, його фанам, його пісень не вистачає. Таких текстів наразі ніхто не пише. Таких яскравих образів в піснях, такої іронії до себе і до світу в текстах від Кузьми ми вже ніколи не почуємо. Пам’ятаю. Слухаю. Сумую…”, — написав Кондратюк.