9 червня 2022 року Роман Ратушний загинув під час бойового зіткнення з російськими загарбниками. "Межа" згадує про Героя та розповідає, що Роман зробив для України.

Розповідає “Межа“.

9 червня 2022 року, під час бойового зіткнення з російськими загарбниками загинув розвідник 93 окремої механізованої бригади “Холодний яр” та лідер громадської організації “Захистимо Протасів Яр” – Роман Ратушний.

Роман брав участь у боях під Києвом з першого дня повномасштабного вторгнення російських військ на територію України. Він приєднався до 93-ї окремої механізованої бригади “Холодний яр” і став розвідником.

Разом зі своєю бригадою він брав участь у звільненні Тростянця, воював у Сумській області та під Ізюмом. Проте, 9 червня 2022 року він загинув під час виконання бойового завдання на тимчасово окупованій території України.

“Чим більше росіян ми вб’ємо зараз, тим менше росіян доведеться вбивати нашим дітям” – саме цю тезу Роман просив пам’ятати й поширювати.

Роман завжди був патріотом. Всього лише 15-річним він брав участь у Революції Гідності. Крім того, він був активістом та очолював громадську організацію “Захистимо Протасів Яр”.

“Випалюйте в собі всю російську субкультуру. Випалюйте в собі всі спогади з дитинства, пов’язані з російським-радянським. Випалюйте в собі стосунки з родичами чи друзями по ту сторону, з усіма хто є носієм російської субкультури. Інакше це все випалить вас”, – ще одна відома цитата Романа Ратушного.

В соцмережах, на другу річницю з загибелі, продовжують згадувати Романа, його активізм, проукраїнські погляди та жагу до справедливості.