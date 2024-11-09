9 листопада 1995 року у Палаці Європи у Страсбурзі було затверджене рішення ПАРЄ про вступ України до Ради Європи. На честь цієї події перед Палацом Європи підняли Державний прапор України, а українська делегація, очолювана прем'єр-міністром Євгеном Марчуком, передала на зберігання Закон України про приєднання до Статуту Ради Європи.

Про цю подію нагадала пресслужба Верховної Ради України.

“Вступ до Ради Європи означав визнання суверенності України, її активну роль в європейській політиці та залучення України до формування спільної європейської політики. Сьогодні Україна зі зброєю в руках захищає європейські демократичні цінності, водночас не втрачаючи темпів євроінтеграційного руху”, – йдеться у повідомленні парламентаріїв.

Процес вступу України до Ради Європи розпочався 14 липня 1992 року з моменту подачі заявки на вступ. Парламентська асамблея Ради Європи ухвалила позитивний Висновок №190 (1995) щодо заявки України на вступ до Ради Європи 26 вересня 1995 року. Цей висновок прописує низку зобов’язань України щодо впровадження у національне законодавство норм та стандартів Ради Європи.

Верховна Рада ухвалила Закон “Про приєднання до Статуту Ради Європи” 31 жовтня 1995 року, а за 10 днів після того, 9 листопада, у Палаці Європи у Страсбурзі Комітет міністрів РЄ затвердив рішення ПАРЄ про вступ України до Ради Європи.

Зауважимо, що ця подія є символічною для України, адже наша держава обрала свій шлях до розбудови демократичного суспільства із впровадженням системи європейських цінностей. Саме з Ради Європи розпочався шлях України до формування спільної європейської політики.