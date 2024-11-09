Про цю подію нагадала пресслужба Верховної Ради України.
“Вступ до Ради Європи означав визнання суверенності України, її активну роль в європейській політиці та залучення України до формування спільної європейської політики. Сьогодні Україна зі зброєю в руках захищає європейські демократичні цінності, водночас не втрачаючи темпів євроінтеграційного руху”, – йдеться у повідомленні парламентаріїв.
Процес вступу України до Ради Європи розпочався 14 липня 1992 року з моменту подачі заявки на вступ. Парламентська асамблея Ради Європи ухвалила позитивний Висновок №190 (1995) щодо заявки України на вступ до Ради Європи 26 вересня 1995 року. Цей висновок прописує низку зобов’язань України щодо впровадження у національне законодавство норм та стандартів Ради Європи.
Верховна Рада ухвалила Закон “Про приєднання до Статуту Ради Європи” 31 жовтня 1995 року, а за 10 днів після того, 9 листопада, у Палаці Європи у Страсбурзі Комітет міністрів РЄ затвердив рішення ПАРЄ про вступ України до Ради Європи.
Зауважимо, що ця подія є символічною для України, адже наша держава обрала свій шлях до розбудови демократичного суспільства із впровадженням системи європейських цінностей. Саме з Ради Європи розпочався шлях України до формування спільної європейської політики.
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