31 травня 1946 року було створено конструкторське бюро під керівництвом Антонова, яке запустило в небо десятки легендарних літаків - від "кукурузника" до "Мрії".

Про це повідомляє Chas.News

31 травня 1946 року СРСР затвердило створення авіабудівельного концерну “Антонов”, який відомий по всьому світу. Початково конструкторське бюро було створено на Новосибірському авіаційному заводі, а головним конструктором було призначено Олега Антонова, який народився в Підмосков’ї.

Першою моделлю, створеною конструкторським бюро, став Ан-2. Його конструкцію розробили ще в Новосибірську, а серійне виробництво розпочали в Києві, куди конструкторське бюро переїхало у 1952 році.

В СРСР цей легкий біплан отримав прізвисько “кукурузник” і вироблявся до 1960 року. Але в Польщі та Китаї його виробляли за ліцензією аж до 1992 року. Тому Ан-2 вважається єдиним літаком в світі, який безперервно виробляли протягом понад 60 років. Крім того, Ан-2 внесений до Книги рекордів Гіннесса як найбільший біплан.

Головними рекордсменами “Антонова” є літаки-велетні — “Руслан” та “Мрія”.

У грудні 1982 року в Києві відбувся перший політ Ан-124 “Руслан”. Цей літак є найбільшим та найпотужнішим у світі. Вантажопідйомність його становить 150 тонн. Загалом було виготовлено 55 таких літаків.

Літак “Мрія” (Ан-225) був єдиним у своєму роді – найважчим у світі. Вага порожнього літака становила 250 тонн, а він міг підняти ще 250 тонн вантажу. “Мрія” мала довжину 84 метри і розмах крил 88,4 метри. Гігант встановив 240 світових рекордів і був внесений до Книги рекордів Гіннесса.

У лютому 2022 року, під час початку повномасштабної війни, російські війська знищили легендарний літак під час атаки на аеропорт “Антонов” у Гостомелі на Київщині.