Про це повідомляє Chas.News
31 травня 1946 року СРСР затвердило створення авіабудівельного концерну “Антонов”, який відомий по всьому світу. Початково конструкторське бюро було створено на Новосибірському авіаційному заводі, а головним конструктором було призначено Олега Антонова, який народився в Підмосков’ї.
Першою моделлю, створеною конструкторським бюро, став Ан-2. Його конструкцію розробили ще в Новосибірську, а серійне виробництво розпочали в Києві, куди конструкторське бюро переїхало у 1952 році.
В СРСР цей легкий біплан отримав прізвисько “кукурузник” і вироблявся до 1960 року. Але в Польщі та Китаї його виробляли за ліцензією аж до 1992 року. Тому Ан-2 вважається єдиним літаком в світі, який безперервно виробляли протягом понад 60 років. Крім того, Ан-2 внесений до Книги рекордів Гіннесса як найбільший біплан.
Головними рекордсменами “Антонова” є літаки-велетні — “Руслан” та “Мрія”.
У грудні 1982 року в Києві відбувся перший політ Ан-124 “Руслан”. Цей літак є найбільшим та найпотужнішим у світі. Вантажопідйомність його становить 150 тонн. Загалом було виготовлено 55 таких літаків.
Літак “Мрія” (Ан-225) був єдиним у своєму роді – найважчим у світі. Вага порожнього літака становила 250 тонн, а він міг підняти ще 250 тонн вантажу. “Мрія” мала довжину 84 метри і розмах крил 88,4 метри. Гігант встановив 240 світових рекордів і був внесений до Книги рекордів Гіннесса.
У лютому 2022 року, під час початку повномасштабної війни, російські війська знищили легендарний літак під час атаки на аеропорт “Антонов” у Гостомелі на Київщині.
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