Ця дата була встановлена у 2007 році за ініціативою Національної спілки журналістів України для вшанування пам’яті тих, хто загинув під час виконання своїх професійних обов’язків.
“У День пам’яті українських журналістів вшановуємо сміливців, які тримали мікрофон і записник як зброю в боротьбі за правду. Їхні матеріали не просто історії – це хроніки нашої реальності, написані часто ціною власного життя. Вони запалювали світло в темряві дезінформації, й ми зобов’язані не дати йому згаснути”, — написав уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець.
За даними Національної спілки журналістів, станом на 19 вересня 2024 року від початку повномасштабного вторгнення РФ на територію України окупанти вбили щонайменше 98 медійників.
“Пам’ятаймо тих, хто показував світ таким, яким він є, щоб ми могли побачити, яким він має бути!” — написав Лубінець.