Ця дата була встановлена у 2007 році за ініціативою Національної спілки журналістів України для вшанування пам’яті тих, хто загинув під час виконання своїх професійних обов’язків.

“У День пам’яті українських журналістів вшановуємо сміливців, які тримали мікрофон і записник як зброю в боротьбі за правду. Їхні матеріали не просто історії – це хроніки нашої реальності, написані часто ціною власного життя. Вони запалювали світло в темряві дезінформації, й ми зобов’язані не дати йому згаснути”, — написав уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець.

За даними Національної спілки журналістів, станом на 19 вересня 2024 року від початку повномасштабного вторгнення РФ на територію України окупанти вбили щонайменше 98 медійників.