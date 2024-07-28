В знак вшанування пам'яті загиблих, люди зберуться о 17:00 на Майдані Незалежності у Києві. Охочі зможуть також відвідати виставку, яку родини загиблих сімей зробили у співпраці з Національним музеєм Революції Гідності.

Про це повідомляє “Межа”.

Масове жорстоке вбивство українських полонених в Оленівці сталося в ніч з 28 на 29 липня 2022 року. На території колишньої Волноваської виправної колонії №120, де утримували захисників “Азовсталі”, пролунав потужний вибух. У результаті загинуло щонайменше 53 полонених, а ще понад 130 військових отримали поранення.

Про трагедію в Оленівці згадала й 12-а бригада спеціального призначення “Азов”. На сторінці у Facebook “азовці” висловили прохання до українців розказати світу про цей російський злочин.

“В день другої річниці теракту в Оленівці ми закликаємо вас розповісти світу про цю трагедію. Приєднуйтеся до вшанування пам’яті жертв російського злочину. Залучайте українську і міжнародну аудиторію”, — йдеться у дописі.

Також “азовці” заявили, що “Оленівка – це злочин проти людяності, порушення всіх можливих правил ведення війни й поводження з військовополоненими”.

“Росія спирається на коротку пам’ять світової спільноти, на забуття її злочинів і власну пропаганду. Кожне поширення важливе. Чим більше людей дізнається про злочин окупантів, тим менше шансів у РФ уникнути покарання. Розкажи про Оленівку. Приєднуйся до вшанування пам’яті жертв теракту”, — закликали в бригаді “Азов”.