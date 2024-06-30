Рівно два роки тому, 30 червня 2022 року, спецпризначенці Головного управління розвідки Міністерства оборони України та Центру спецоперацій «А» СБУ висадились на Зміїному й провели унікальну та надзвичайно важливу операцію.

Про це йдеться на сторінці ГУР МО у Telegram-каналі.

У розвідці зазначають, що місію зі звільнення острова, у якій також брали участь прикордонники, воїни ВМС України, ССО, пілоти Армійської авіації та Повітряних сил ЗСУ, спланувала Воєнна розвідка України.

“Звільнення Зміїного мало дуже серйозне економічне значення. Щойно ми повернули контроль над островом, ми змогли відновити морську торгівлю”, — сказав начальник ГУР МОУ Кирило Буданов в інтервʼю The Globe and Mail.

Як стверджують в ГУР, деокупація острова, розташованого за 37 кілометрів від узбережжя, також вплинула на подальшу стратегічну операцію Сил безпеки та оборони України, спрямовану проти загарбників у Криму та у Чорному морі. Наприклад, знищення ударними морськими дронами Magura V5 російських кораблів та загалом перемога України над Росією у Чорноморській акваторії — важливий наслідок того, що Зміїний перебуває під нашим контролем.

Служба безпеки України опублікувала унікальні кадри боїв за визволення острова Зміїний.

“Спецоперація зі звільнення Зміїного стала прикладом безмежної хоробрості та професіоналізму наших воїнів Сил безпеки й оборони України. Пам’ятаємо Героїв України, які віддали свої життя у цій битві”, — зазначили в СБУ.

Нагадаємо, 30 червня 2022 року російські загарбники втекли з острова Зміїний у Чорному морі. Це дозволило Україні не допускати Росію до узбережжя Одеської області, а також відновити експорт морем.