Масові поховання під Ізюмом було знайдено 15 вересня 2022 року після деокупації більшої частини Харківської області від загарбників. Під час ексгумації було виявлено 449 загиблих, зокрема понад 400 цивільних (серед них – діти) та щонайменше 22 військовослужбовців.

Про це повідомляє Центр стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки.

Експертиза встановила, що більшість людей загинули насильницькою смертю. Декого розстріляли, дехто загинув від артилерійського вогню, дехто – від авіаударів. Щонайменше кілька десятків людей перед смертю зазнали катувань.

Експертизи ДНК підтвердили, що в масовому похованні було і тіло письменника Володимира Вакуленка, якого росіяни застрелили навесні 2022 року.

Відомо, що станом на лютий 2022 року 40 тіл фахівці експертно-криміналістичного центру МВС так і не змогли ідентифікувати.

“Шануймо памʼять кожного, хто загинув від рук росіян. І робімо все для того, щоби помститися за кожну людину і не допустити повторення жахів окупації Ізюма в інших містах”, – наголошується у повідомленні.