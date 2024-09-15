Про це повідомляє Центр стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки.
Експертиза встановила, що більшість людей загинули насильницькою смертю. Декого розстріляли, дехто загинув від артилерійського вогню, дехто – від авіаударів. Щонайменше кілька десятків людей перед смертю зазнали катувань.
Експертизи ДНК підтвердили, що в масовому похованні було і тіло письменника Володимира Вакуленка, якого росіяни застрелили навесні 2022 року.
Відомо, що станом на лютий 2022 року 40 тіл фахівці експертно-криміналістичного центру МВС так і не змогли ідентифікувати.
“Шануймо памʼять кожного, хто загинув від рук росіян. І робімо все для того, щоби помститися за кожну людину і не допустити повторення жахів окупації Ізюма в інших містах”, – наголошується у повідомленні.
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