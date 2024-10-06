За словами Президента, українці довели, що можуть витискати війну на територію Росії, а за достатньої підтримки західних партнерів зможуть ще більше тиснути на ворога.

Про це глава держави сказав у вечірньому зверненні.

“Сьогодні – два місяці наших військових дій у Курській області. І це дуже важливий етап війни. Те, що значно допомогло й надалі допомагає нашій державі. Українці довели, що можуть витискати війну в Росію. І за достатньої підтримки партнерів зможемо тиснути на Росію саме так, як потрібно, щоб у Росії відчували, що війна нічого їм не дасть”, – сказав глава держави.

Також він повідомив, що провів розмову з головнокомандувачем Збройних сил України Олександром Сирським. Той на новому тижні спільно з представниками Міноборони України працюватиме над Планом перемоги.

“Потрібно, щоб у Росії відчували, що війна нічого їм не дасть. … Головком разом з іншими військовими, із представниками Міністерства оборони наступного тижня працюватимуть з нашими партнерами щодо деталей Плану перемоги – військових пунктів Плану та стратегічних безпекових”, – зазначив Президент.

Український гарант подякував всім тим, хто робить все можливе, аби поповнювати обмінний фонд для України.

“І, звичайно, я хочу подякувати всім нашим хлопцям – кожному підрозділу, які роблять усе, щоб поповнювати обмінний фонд для України. Наша Курська операція дала один із найбільших внесків в обмінний фонд заради звільнення українців із полону. Це важливо. Ми будемо тиснути на Росію ще сильніше, бо лише силою можна наблизити мир”, – наголосив Зеленський.