Сьогодні, 9 грудня, світ відзначає Міжнародний день боротьби з корупцією - подію, яка була започаткована Організацією Об'єднаних Націй для привернення уваги до цієї глобальної проблеми.

Цей день було обрано на честь підписання Конвенції ООН проти корупції у 2003 році в мексиканському місті Меріда. Генеральна Асамблея ООН ухвалила документ, який визначив ключові заходи для запобігання корупції, покарання винних і міжнародної співпраці. Конвенція стала чинною у 2005 році після ратифікації її першими 30 країнами. Україна приєдналася до неї у 2006 році.

Корупція визнана однією з найбільших загроз демократичним інститутам, зокрема через вплив на виборчі процеси та принцип верховенства права. Цей день покликаний нагадати про необхідність спільних зусиль у подоланні цього явища, адже лише консолідоване суспільство може ефективно протидіяти йому.

В Україні боротьба з корупцією ведеться через спеціальні закони та ініціативи, включаючи механізми для викривачів. Зокрема, Рахункова палата забезпечує можливості для повідомлення про факти корупції через офіційний вебсайт і телефонну лінію.

Міжнародний день боротьби з корупцією – це не тільки про обговорення проблеми, а й про реальні кроки до прозорості та чесності.