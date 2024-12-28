Фото — із Фейсбук-сторінки актора театру і кіно Остапа Дзядека. Популярність йому принесла роль Оксена Івасюти у телесеріалі «І будуть люди».

Зі святом українців привітало, зокрема, Державне агенство з питань кіно.

“Українське кіно – це наша гордість, наша історія, наше майбутнє. Воно розповідає світу про героїв, культуру, традиції й сучасність нашого народу. Ми віримо, що кожен кадр, кожна сцена, кожен фільм є невід’ємною частиною національної спадщини, яку ми маємо примножувати й берегти.

Дякуємо всім, хто створює магію українського кіно. Дякуємо глядачам, які підтримують український кінематограф, адже без вас це мистецтво не було б таким яскравим.

Дивіться українське кіно, пишайтеся ним, і нехай кожен новий фільм надихає на великі мрії”, — йдеться в дописі.