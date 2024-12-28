Фото — із Фейсбук-сторінки актора театру і кіно Остапа Дзядека. Популярність йому принесла роль Оксена Івасюти у телесеріалі «І будуть люди».
Зі святом українців привітало, зокрема, Державне агенство з питань кіно.
“Українське кіно – це наша гордість, наша історія, наше майбутнє. Воно розповідає світу про героїв, культуру, традиції й сучасність нашого народу. Ми віримо, що кожен кадр, кожна сцена, кожен фільм є невід’ємною частиною національної спадщини, яку ми маємо примножувати й берегти.
Дякуємо всім, хто створює магію українського кіно. Дякуємо глядачам, які підтримують український кінематограф, адже без вас це мистецтво не було б таким яскравим.
Дивіться українське кіно, пишайтеся ним, і нехай кожен новий фільм надихає на великі мрії”, — йдеться в дописі.
28 грудня в Україні і світі святкують Міжнародний день кіно, тому що саме в цей день 1895 року в Парижі брати Люм’єр вперше публічно продемонстрували “сінематограф” — пристрій для показу рухомих зображень. Ця подія вважається початком кінематографа як мистецтва та індустрії. Подія викликала величезний інтерес і стала проривом у розвагах, започаткувавши розвиток кінематографа у всьому світі.
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