Голокостом називають геноцид, внаслідок якого було знищено близько 6 мільйонів євреїв — третину єврейського населення світу. Окрім цього, загинули близько 3 мільйонів слов’ян, 2 мільйони поляків, 400 тисяч ромів та десятки тисяч представників інших соціальних груп, яких нацисти вважали “неповноцінними”. Загальна кількість жертв оцінюється у 11–20 мільйонів людей.
Нацисти утримували жертв у концтаборах, де вони помирали від хвороб, голоду, тортур чи були страчені. Найбільшим концтабором був Аушвіц (Освенцим), звільнений 27 січня 1945 року солдатами 1-го Українського фронту.
Україна і Голокост
Україна була однією з найбільш постраждалих територій. Найвідомішим місцем масових розстрілів є Бабин Яр у Києві, де загинули від 70 до 150 тисяч людей, переважно євреїв, а також військовополонених, українських націоналістів та інших.
Історія Дня пам’яті
Міжнародний день пам’яті жертв Голокосту був заснований Генасамблеєю ООН у 2005 році. Ця дата вибрана через звільнення Аушвіцу 27 січня 1945 року.
Як вшановують пам’ять?
Щороку у Бабиному Яру та інших меморіальних комплексах покладають квіти та запалюють свічки. У 2025 році, через повномасштабну війну, масові заходи не проводяться. Натомість проходять онлайн-презентації та інформаційні акції для вшанування пам’яті загиблих.
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