Щороку 27 січня світ вшановує пам’ять жертв Голокосту — трагедії, під час якої нацисти знищували євреїв та інші соціальні групи з 1933 по 1945 рік.

Голокостом називають геноцид, внаслідок якого було знищено близько 6 мільйонів євреїв — третину єврейського населення світу. Окрім цього, загинули близько 3 мільйонів слов’ян, 2 мільйони поляків, 400 тисяч ромів та десятки тисяч представників інших соціальних груп, яких нацисти вважали “неповноцінними”. Загальна кількість жертв оцінюється у 11–20 мільйонів людей.

Нацисти утримували жертв у концтаборах, де вони помирали від хвороб, голоду, тортур чи були страчені. Найбільшим концтабором був Аушвіц (Освенцим), звільнений 27 січня 1945 року солдатами 1-го Українського фронту.

Україна і Голокост

Україна була однією з найбільш постраждалих територій. Найвідомішим місцем масових розстрілів є Бабин Яр у Києві, де загинули від 70 до 150 тисяч людей, переважно євреїв, а також військовополонених, українських націоналістів та інших.

Історія Дня пам’яті

Міжнародний день пам’яті жертв Голокосту був заснований Генасамблеєю ООН у 2005 році. Ця дата вибрана через звільнення Аушвіцу 27 січня 1945 року.

Як вшановують пам’ять?

Щороку у Бабиному Яру та інших меморіальних комплексах покладають квіти та запалюють свічки. У 2025 році, через повномасштабну війну, масові заходи не проводяться. Натомість проходять онлайн-презентації та інформаційні акції для вшанування пам’яті загиблих.