5 грудня у світі відзначають Міжнародний день волонтера. Це свято було проголошене Генеральною асамблеєю ООН 17 грудня 1985 року для визнання внеску добровольців у економічний і соціальний розвиток.

Волонтери — це люди, які добровільно допомагають іншим без очікування матеріальної винагороди. Вони безкоштовно надають допомогу там, де вона найбільше потрібна: у дитячих будинках, притулках, школах-інтернатах і будинках для літніх людей. Вони піклуються про хворих і підтримують старших людей у веденні господарства.

Волонтерський рух в Україні став уособленням згуртованості, витримки та справжньої людяності, забезпечуючи надійну підтримку мільйонам українців у складні часи.

Волонтери добровільно їздять на фронт, збирають кошти й доставляють на передову все необхідне: від одягу до тепловізорів. Вони допомагають переселенцям, здають кров для поранених, забезпечують ліками, плетуть маскувальні сітки і т.д.

У період повномасштабної війни волонтери, часто ризикуючи життям, продовжують підтримувати українських військових і мирних жителів.