Волонтери — це люди, які добровільно допомагають іншим без очікування матеріальної винагороди. Вони безкоштовно надають допомогу там, де вона найбільше потрібна: у дитячих будинках, притулках, школах-інтернатах і будинках для літніх людей. Вони піклуються про хворих і підтримують старших людей у веденні господарства.
Волонтерський рух в Україні став уособленням згуртованості, витримки та справжньої людяності, забезпечуючи надійну підтримку мільйонам українців у складні часи.
Волонтери добровільно їздять на фронт, збирають кошти й доставляють на передову все необхідне: від одягу до тепловізорів. Вони допомагають переселенцям, здають кров для поранених, забезпечують ліками, плетуть маскувальні сітки і т.д.
У період повномасштабної війни волонтери, часто ризикуючи життям, продовжують підтримувати українських військових і мирних жителів.
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