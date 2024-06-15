У суботу, 15 червня, розпочинається Глобальний саміт миру у Швейцарії, участь у якому візьмуть 92 країни світу, понад половина з яких буде представлена на найвищому рівні.

Про це йдеться у переліку, опублікованому Федеральною радою Швейцарії.

Як ми вже писали, у Глобальному саміті миру візьмуть участь 92 країни, з них 57 представлені на найвищому рівні – президентів або прем’єр-міністрів. Ще 29 держав будуть представлені на міністерському рівні – здебільшого очільниками МЗС, серед них Мексика, Вірменія, Австралія та інші.

Ще шість країн направлять послів: Індонезія, Ізраїль, Об’єднані Арабські Емірати, Південна Африка, Філіппіни, а також Бразилія. При цьому, Палестина не представила своїх делегатів на Саміт, хоча й отримувала запрошення. Статус спостерігача на Саміті миру отримали Бразилія, ООН і Вселенський патріархат. Делегації з Китаю, як і очікувалося, не буде присутньою.

З міжнародних організацій у Швейцарії будуть представлені Рада Європи, ОБСЄ, Організація американських держав, всі ключові інституції ЄС (Європейська рада, Європейська комісія, Європейський парламент).

Саміт ґрунтуватиметься на дискусіях, які відбулися останніми місяцями, зокрема на українській формулі миру та інших мирних пропозиціях, заснованих на Статуті ООН і ключових принципах міжнародного права.

Головна мета саміту – надихнути майбутній мирний процес. Щоб досягти цього, саміт має намір:

Забезпечити платформу для діалогу щодо шляхів досягнення всеосяжного, справедливого та міцного миру для України на основі міжнародного права та Статуту ООН;

Сприяти загальному розумінню можливої ​​структури для досягнення цієї мети;

Спільно визначте дорожню карту щодо того, як залучити обидві сторони до майбутнього мирного процесу.

Зазначається, що участь широкого кола держав та їхній внесок у дискусію матиме вирішальне значення для досягнення цих цілей.

“Швейцарія має давні традиції сприяння діалогу. Таким чином, вона вважає життєво важливим обмін різними думками щодо шляху до миру в Україні”, — йдеться у повідомленні МЗС Швейцарії.