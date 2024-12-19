19 грудня в Україні починає діяти новий закон, який значно посилює заходи проти домашнього насильства та насильства за ознакою статі. Документ, що є частиною євроінтеграційного процесу, був ухвалений Верховною Радою 22 травня 2024 року. Він спрямований на імплементацію положень Стамбульської конвенції, яку Україна ратифікувала раніше.

Про це йдеться у картці законопроєкту.

Законопроєкт №8329 передбачає важливі зміни, зокрема, автоматичне визнання дітей, які стали свідками домашнього насильства, потерпілими. Крім того, передбачено адміністративну відповідальність за вчинення такого насильства, що, як наголошують у Міністерстві внутрішніх справ, має на меті краще захистити права дітей.

Нововведення також включають штрафи за сексуальні домагання (від 1360 до 2720 гривень) і за насильство за ознакою статі (від 1700 до 3400 гривень). Альтернативними видами покарання можуть бути громадські роботи тривалістю 20-40 годин або виправні роботи до одного місяця.

Закон встановлює, що навіть незначні прояви насильства не можуть бути виправдані малозначністю. Також посилено покарання за ухилення від громадських робіт. Для затримання осіб, які порушують заборонні приписи або здійснюють насильство, передбачено збільшення строку адміністративного затримання до 12 годин.

Судові органи тепер мають право направляти кривдників на корекційні програми. За інформацією Нацполіції, лише за 2024 рік було складено понад 130 тисяч протоколів про адміністративні правопорушення, пов’язані з домашнім насильством, а на обліку перебувають 112 тисяч осіб.

Окрім цього, документ регламентує можливість розлучення у випадках домашнього насильства, навіть якщо в родині є вагітна жінка або дитина першого року життя. Також заплановано створення кол-центру, який займатиметься питаннями запобігання та протидії насильству.