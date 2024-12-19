Українська кутя - це страва, без якої важко уявити святковий стіл на Різдво. Євген Клопотенко, відомий кулінар та шеф-кухар, додав до цієї традиційної страви несподіваний акцент – халву! У своїх сторіс він поділився, як збирає інгредієнти для цієї цікавої версії куті.

Ось, що знадобиться для приготування:

Пшениця – основа страви, яка додає текстури та поживності.

Горішки – для додаткового смаку та хрускоту. Рекомендується їх злегка підсмажити, щоб посилити аромат і зробити смак яскравішим.

Сушена вишня – насичений кисло-солодкий акцент.

Мак – класика, яка додає куті глибокого аромату.

Халва – головна зірка цього рецепту. Євген рекомендує ламати її вручну, щоб зберегти автентичний вигляд та текстуру.

Узвар – саме ним заливають усі інгредієнти, щоб надати куті соковитості й неповторного смаку.

Євген не дає точного рецепту, адже, як справжній кулінар, залишає простір для творчості. Усе, що потрібно – з’єднати інгредієнти, залити узваром і добре перемішати. Узвар додає не лише смак, а й святковий настрій, поєднуючи всі складові в гармонійне ціле.

Така кутя поєднує в собі традиційність і сучасні смаки. Вона ідеально підійде для тих, хто хоче здивувати гостей незвичним підходом до класики.

Спробуй приготувати цей рецепт, і, можливо, кутя з халвою стане твоїм улюбленим різдвяним смаколиком!