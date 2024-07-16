Сьогодні, 16 липня, закінчується двомісячний термін, протягом якого військовозобов'язані громадяни України повинні були оновити свої військово-облікові дані.

Ця норма міститься у новому законі про мобілізацію, який набув чинності 18 травня.

Оновити дані можна через ТЦК, Центр надання адміністративних послуг або онлайн через додаток “Резерв+”.

Військовозобов’язані чоловіки та жінки, які не оновили дані, можуть бути притягнуті до адміністративної відповідальності, зокрема їм загрожує штраф від 17 тисяч до 25,5 тисяч гривень.

Раніше Міністерство оборони виступило проти продовження терміну оновлення даних військовозобов’язаних до 150 днів.