У понеділок, 2 вересня, Президент України Володимир Зеленський взяв участь у регіональному освітньому форумі “Створюємо майбутнє разом”, під час якого відбулася презентація освітнього застосунку “Мрія”. На старті застосунки вже є понад 100 тисяч користувачів в різних куточках країни.

Про це повідомив глава держави.

“Як би складно не було, ми захищаємось від ворога, зміцнюємо нашу державу, додаємо Україні можливостей. І ми робимо все, щоб Україна й кожен в Україні дійсно могли реалізувати свою мрію – мрію про мирне, сучасне та вільне життя всієї нашої держави й усіх наших людей. І кожної української дитини”, – сказав Президент.

За словами Зеленського, смартфон дасть змогу легше та ефективніше керувати всім процесом навчання, а вебпортал дасть змогу прибрати всю бюрократію аби планувати й керувати навчальним процесом швидше та без нікому непотрібних паперів.

Також у застосунку школярі матимуть змогу отримати ID-картку, зможуть виконувати навчальні завдання, якісніше планувати свій день, знаходити й переглядати освітній контент.

“Батьки матимуть змогу бачити, як дитина вчиться. Учителі зможуть формувати навчальні плани та розклад, заповнювати журнали, визначатись із домашнім завданням, додатковими матеріалами, ставити оцінки та позначати відвідування”, – йдеться у повідомленні.