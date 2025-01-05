Перемога у номінаціях на Золотому глобусі підвищує шанси фільмів отримати такі престижні нагороди як британська BAFTA та американський Оскар.

Про це йдеться на сайті премії. Там же можна подивитися список номінантів.

Церемонія нагородження премією Золотий глобус традиційно відбудеться у Лос-Анджелесі в готелі Беверлі Хілтон. Церемонія нагородження розпочнеться в ніч на понеділок, 6 січня, о 03:00 ранку за київським часом.

Золотий глобус ділить фільми-претенденти на драми та комедії/мюзикли, завдяки чому фільми отримують більше номінацій, і, відповідно, вручаються більше нагород, ніж на інших церемоніях.

Цьогоріч найбільше номінацій отримав кримінальний мюзикл Емілія Перес французького режисера Жака Одіяра, який розповідає про лідера картелю, який вирішив залишити світ злочинності, змінити стать і стати жінкою. У фільму 10 номінацій, щоправда, деякі з них дублюються, зокрема — дві номінації за Найкращу пісню і дві номінації за Найкращу жіночу роль другого плану.

На другому місці за кількістю номінацій фільм Бруталіст, представлений в драматичній категорії – 7. Історична драма розповідає про угорського архітектора, який намагається побудувати нове життя в Америці після Другої Світової війни.

Також найбільше номінацій отримали такі фільми:

Конклав — 7 номінацій

— 7 номінацій Анора — 5 номінацій

— 5 номінацій Субстанція — 5 номінацій

Ведучою церемоні 82-ї премії Золотий глобус стане американська стендап комікесса, акторка і телеведуча Нікі Глейзер.