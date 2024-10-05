5 жовтня 2023 року ворог завдав удару «Іскандером» по селу Гроза в Харківській області. Ракета влучила в кафе, де проходив поминальний обід за загиблим військовим, якого перепоховали в рідному селі.

В результаті російської атаки загинуло 59 мирних людей: 36 жінок, 22 чоловіків та восьмирічний хлопчик.

“Це були звичайні жителі села: пенсіонери, медики, фермери, вчителі, підприємці. Ворожий удар по маленькому населеному пункту забрав життя цілих родин місцевих мешканців – у декількох поколіннях. 15 сімей втратили двох або більше членів родини”, – повідомляє пресслужба Харківської ОВА.

В результаті вибуху було повністю зруйновано кафе та невеликий магазин.

Встановлено особи двох навідників, які були знайомі з невинними жертвами. Ними виявились 30-річний Володимир Мамон та його молодший брат 23-річний Дмитро Мамон, які під час окупації регіону перейшли на бік рашистів.

За це фігуранти отримали «посади» у лавах окупаційного «управління внутрішніх справ військово-цивільної адміністрації Харківської області». Оскільки обидва зловмисники переховуються на території РФ, тривають комплексні заходи для встановлення їхнього місцезнаходження та покарання.