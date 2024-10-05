В результаті російської атаки загинуло 59 мирних людей: 36 жінок, 22 чоловіків та восьмирічний хлопчик.
“Це були звичайні жителі села: пенсіонери, медики, фермери, вчителі, підприємці. Ворожий удар по маленькому населеному пункту забрав життя цілих родин місцевих мешканців – у декількох поколіннях. 15 сімей втратили двох або більше членів родини”, – повідомляє пресслужба Харківської ОВА.
В результаті вибуху було повністю зруйновано кафе та невеликий магазин.
Встановлено особи двох навідників, які були знайомі з невинними жертвами. Ними виявились 30-річний Володимир Мамон та його молодший брат 23-річний Дмитро Мамон, які під час окупації регіону перейшли на бік рашистів.
За це фігуранти отримали «посади» у лавах окупаційного «управління внутрішніх справ військово-цивільної адміністрації Харківської області». Оскільки обидва зловмисники переховуються на території РФ, тривають комплексні заходи для встановлення їхнього місцезнаходження та покарання.
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