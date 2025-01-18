Вранці 18 січня 2023 року у Броварах на Київщині сталася жахлива трагедія. На дитячий садочок впав гелікоптер ДСНС EC-225 Super Puma. Всі десятеро людей, які перебували у ньому, включно з керівництвом МВС, загинули. Окрім них загинули ще четверо осіб, з них маленька дівчинка, які в той час йшли в садочок. Понад 30 людей отримали поранення.

На борту гелікоптера, що зазнав катастрофи, перебували:

міністр внутрішніх справ Денис Монастирський ,

його перший заступник Євгеній Єнін ,

, державний секретар міністерства Юрій Лубкович ,

, заступниця керівника патронатної служби МВС Тетяна Шутяк ,

, старший оперуповноважений департаменту внутрішньої безпеки Національної поліції Андрій Маринченко ,

, провідний інспектор департаменту комунікації МВС Микола Анацький ,

, начальник управління забезпечення захисту департаменту внутрішньої безпеки Нацполіції Михайло Павлушко та троє членів екіпажу.

Після авіакатастрофи у Броварах в МВС заборонили всім керівникам користуватися під час воєнного стану авіаційним транспортом – гелікоптерами та літаками.

У серпні 2023 року Державне бюро розслідувань повідомило про підозру п’ятьом посадовцям ДСНС, через дії яких в авіакатастрофі в Броварах загинуло вище керівництво МВС.

З’ясувалося, що повітряне судно перебувало на чергуванні для реагування на потенційні надзвичайні ситуації у Києві та області й не мало дозвільних документів на виконання інших видів польотів.

Також під час підготовки до польоту командиру екіпажу не повідомили про метеорологічні дані по всьому маршруту запланованого руху, зокрема, про вкрай несприятливі погодні умови над містом Бровари.

Крім того, сам екіпаж не мав відповідних допусків до польотів у складних метеоумовах та необхідних сертифікатів. Та попри це, жоден з посадовців відповідальних за безпеку польотів, виліт не скасував на не переніс його на пізніше, що й призвело до страшної трагедії.