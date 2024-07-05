Цього року воїну, учаснику Євромайдану, громадському активісту і захиснику Протасового яру в Києві Роману Ратушному цього року, 5 липня, могло б виповнитися 27 років.

Роман Ратушний був розвідником 93 окремої механізованої бригади “Холодний яр” та лідером громадської організації “Захистимо Протасів Яр”. Юнак загинув 9 червня 2022 року, під час бойового зіткнення з російськими загарбниками. Він не дожив до свого 25-ліття менше, ніж місяць.

Роман розпочав свідому боротьбу за справедливість ще у зовсім юному віці. Вже у 16 років він приєднався до студентського Євромайдану. Це, як він згадував, був його перший досвід участі у масштабних протестах за благородну мету.

Ратушний розпочав кампанію за збереження зеленої зони в серці Києва – Протасового Яру, яку забудовники планували знищити, побудувавши три 40-поверхові будинки. Він очолив Громадську організацію “Захистимо Протасів Яр”. Згодом йому надходили численні погрози.

З першого дня повномасштабного вторгнення російських військ в Україну Роман брав участь у боях під Києвом. Пізніше він приєднався до 93-ї окремої механізованої бригади “Холодний Яр” і став розвідником.

Разом зі своєю бригадою Роман звільняв Тростянець, воював у Сумській області та під Ізюмом. Однак 9 червня він загинув під час виконання бойового завдання на тимчасово окупованій території України.