Буданов став однією з ключових фігур, яка стоїть за операціями українських розвідників після окупації Криму та повномасштабного вторгнення Росії у лютому 2022 року.

Як представник української розвідки, Буданов брав активну участь у військових операціях проти російських загарбників у східних областях України, починаючи з 2014 року. Також він був одним з учасників спецоперації ГУР на території окупованого Криму по знищенню ворожих військових гелікоптерів у Джанкої.

У 2020 році указом Президента Володимира Зеленського Кирило Буданов був призначений начальником Головного управління розвідки Міноборони України.

У 2022 році за версією видання “НВ” Кирило Буданов увійшов до рейтингу 25 найвпливовіших українських військових, які мають безпосереднє відношення до бойових дій, й користуються авторитетом в армії, серед цивільних та у владі.

Нагадаємо, що напередодні нового року в ефірі телемарафону Кирило Буданов висловив сподівання, що 2025 рік буде кращим для України, ніж попередній, й для цього є об’єктивні фактори, зокрема регрес російської економіки.