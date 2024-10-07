Щороку в перший понеділок жовтня світ святкує Міжнародний день лікаря. У 2024 році це свято припадає на 7 число.

Ініціаторами відзначення цього дня стали Всесвітня організація охорони здоров’я (ВООЗ) та міжнародна гуманітарна організація “Лікарі без кордонів”, заснована в 1971 році.

Співробітники цієї організації, незалежно від національності чи релігійних переконань, надають медичну допомогу всім, хто її потребує, у випадках стихійних лих, епідемій, збройних конфліктів, а також займаються просвітницькою діяльністю, спрямованою на боротьбу зі СНІДом і наркоманією.

У цей день ми вшановуємо лікарів, медсестер та всіх медичних працівників, які віддають свої знання та сили на допомогу людям. Вони працюють у складних умовах, часто рятуючи життя, і заслуговують на нашу повагу та вдячність.