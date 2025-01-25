Президента вітають, зокрема, народні депутати від партії “Слуга народу”. Наприклад, Єлізавета Богуцька висловила йому багато побажань, зокрема, написати мемуари-бестселлер.

“На Вашу долю випала карта змін. Великих і неочікуваних. Карта масштабних емоцій. Від тих, що дарують радість і сміх, до тих, що викликають сум, біль і почуття гіркого смаку втрат. Абсолютне почуття справедливості і розчарування в партнерах, колегах і навіть в колишніх друзях. Велике переосмислення і страждання від того, що руки зв’язані, можливості обмежені і таємниці, яких не знають Ваші хейтери, розкриються колись, у Ваших мемуарах-бестселлерах. Сподіваюсь”, — написала Богуцька.

Зеленський день народження святкує вшосте на посаді глави держави, і третє в умовах повномасштабного вторгнення Росії.

Народився Володимир Зеленський 25 січня 1978 року в Кривому Розі, Дніпропетровської області. Батько — Олександр Зеленський — доктор технічних наук, професор, завкафедри інформатики та інформаційних технологій Державного університету економіки і технологій. Мати Римма працювала інженером. Дід Семен Зеленський брав участь в Другій світовій війні.

Перші чотири роки шкільного життя він провів у монгольському місті Ерденет, де його батьки працювали за контрактом.

Після повернення до Кривого Рогу, Володимир продовжив навчання в гімназії №95, де активно займався самодіяльністю та проявляв лідерські якості.

У 1995 році він вступив до Київського національного економічного університету, де здобув спеціальність “Правознавство”. Проте, юридична кар’єра не стала його покликанням.

Під час студентських років Зеленський приєднався до команди КВК “Запоріжжя — Кривий Ріг — Транзит”, а згодом створив власну команду “95-й квартал”. Ця команда швидко здобула популярність, виступаючи у Вищій лізі КВК.

Після завершення участі в КВК, “95-й квартал” трансформувався у студію, яка створила популярне шоу “Вечірній квартал”, де Зеленський був головним актором і сценаристом.

У новорічну ніч 2019 року оголосив про свій намір балотуватися на посаду Президента України.

На виборах він здобув 73,22% голосів, що стало одним із найбільших результатів в історії України.

Одружений з Оленою Кіяшко, з якою вони навчалися в одній школі, але познайомилися лише під час студентських років. У подружжя двоє дітей.

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