В енергосистемі України сьогодні значний дефіцит, відключення можуть тривати 4 години і більше.

Про це в ефірі “Сніданку з 1+1” розповів голова правління НЕК “Укренерго” Володимир Кудрицький.

Голова “Укренерго” зазначив, якщо у регіонах вкладатимуться у визначені на день ліміти, то відключення будуть плановими.

“Але дефіцит досить значний, тому тривалість цих відключень, на жаль, теж може бути значною. Це може бути 4 години, може бути й більше. Залежно від того, чи ми говоримо про годину пік — ранок або вечір — чи ми говоримо про години, коли ситуація з дефіцитом трошки менш гостра. Це денна зона і ніч”, — пояснив посадовець

Нагадаємо, вчора у НЕК “Укренерго” попереджали українців, що 5 червня прогнозується дефіцит в енергосистемі впродовж всієї доби. Ліміти на споживання будуть діяти для кожної області з 00:00 до 24:00.