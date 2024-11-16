16 листопада 1994 року ВРУ ухвалила закон про приєднання до Договору про нерозповсюдження ядерної зброї .
Це було зроблено в обмін на гарантії безпеки України — був укладений Будапештський меморандум з Росією, США та Великою Британією, трьома ядерними державами. З рештою країн п’ятірки ядерних – Китаєм та Францією, пізніше, із застереженням.
Своїх зобов’язань гаранти не виконали, Росія вторглася в Україну.
На початку своєї незалежності Україна мала третій за кількістю ядерний арсенал світу. До нього входило:
● 176 міжконтинентальних балістичних ракет у складі 43-ї ракетної армії: 130 рідкопаливних SS-19 (по шість боєголовок кожна) та 46 твердопаливних SS-24 (по десять боєголовок кожна) у шахтних пускових установках;
● стратегічні бомбардувальники Ту-95МС та Ту-160: від 30 до 43;
● ядерні боєзаряди стратегічної зброї: від 1514 до 2156;
● тактичні ядерні боєзаряди: від 2800 до 4200.
Тактичне озброєння Україна могла контролювати, бо воно не вимагало спеціальних кодів. А ось стратегічне – ні, “кнопка” була у Москви.
- Зеленський у розмові з Трампом: Україна матиме або ядерну зброю, або вступить до НАТО
- Вчені змоделювали ядерну війну між США та Росією та показали її наслідки
- США готові розпочати переговори з РФ, Китаєм та КНДР для зниження ядерної загрози, — Байден