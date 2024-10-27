Про це повідомив очільник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.
“Дніпро сьогодні у жалобі. У скорботі за тими, кого вбили росіяни, завдавши по місту ракетних ударів. П’ять згублених життів… Співчуття рідним і близьким”, — йдеться у дописі.
Також він повідомив про російські обстріли області, які майже не припиняються. Зокрема противник чотири рази атакував Нікопольський район, застосовувавши дрони-камікадзе та реактивні системи залпового вогню “Ураган”.
“Цілився противник по райцентру та Марганецькій громаді. Пошкодження є на одному з підприємств”, — зазначив Лисак.
За уточненою інформацією, учора по допомогу лікарів звернулися 26-річна жінка та чоловік 36 років. Вони постраждали під час вечірнього обстрілу Нікополя. Їхній стан медики оцінюють як середній.
Нагадаємо, вчора ввечері у Дніпрі завершили пошуково-рятувальна операція.
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