27 жовтня оголошено в Дніпрі Днем жалоби за загиблими через російський ракетний удар, що стався ввечері 25 жовтня. Він забрав життя п'ятьох дніпрян, ще 21 людина, з яких четверо дітей, дістали поранення.

Про це повідомив очільник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.

“Дніпро сьогодні у жалобі. У скорботі за тими, кого вбили росіяни, завдавши по місту ракетних ударів. П’ять згублених життів… Співчуття рідним і близьким”, — йдеться у дописі.

Також він повідомив про російські обстріли області, які майже не припиняються. Зокрема противник чотири рази атакував Нікопольський район, застосовувавши дрони-камікадзе та реактивні системи залпового вогню “Ураган”.

“Цілився противник по райцентру та Марганецькій громаді. Пошкодження є на одному з підприємств”, — зазначив Лисак.

За уточненою інформацією, учора по допомогу лікарів звернулися 26-річна жінка та чоловік 36 років. Вони постраждали під час вечірнього обстрілу Нікополя. Їхній стан медики оцінюють як середній.

Нагадаємо, вчора ввечері у Дніпрі завершили пошуково-рятувальна операція.