У неділю, 16 червня, у столиці України після тривалої перерви знову пройде Марш Рівності. Спочатку ЛГБТК+ спільнота планувала провести його в столичному метро, однак місцева влада не погодила захід з міркувань безпеки. У сьогоднішньому заході планується участь близько 500 учасників, як індивідуальних активістів та активісток, так і тих, хто йтиме в колонах організованих спільнот.

За інформацією першого заступника голови Київської міської державної адміністрації Миколи Поворозника, у Марші рівності візьмуть участь представники дипломатичних місій, політики іноземних держав, представники міжнародних організацій, міжнародні спостерігачі, активісти, громадськість.

Він пояснив, чому міська влада відмовила у проведенні заходу у столичному метрополітені. За словами Поворозника, це пов’язано зі складністю забезпечення безпеки учасників.

“На зустрічі з організаторами я не раз наголошував, що головне завдання — забезпечити безпеку усім. Власне через те, що метро — обʼєкт критичної інфраструктури з подвійним призначенням, бо слугує й укриттям, і складність забезпечення заходів безпеки місто не рекомендувало проводити марш в метро. І я вдячний організаторам, що дослухалися”, — пояснив Поворозник.

Посадовець закликав киян та гостей міста продемонструвати свою толерантність до всіх людей, незалежно від гендеру, сексуальної орієнтації, національності, віросповідання, кольору шкіри, фізичного стану, поглядів тощо.

“Бо Марш Рівності це, насамперед, про права людини і про право кожного з нас залишатись собою”, — наголосив заступник голови КМДА.