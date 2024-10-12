Про це повідомляє Львівська ОВА на сторінці у Facebook.
“Василь Особа – уродженець міста Добромиль Львівської області. У 2013-2014 роках був учасником Революції Гідности. Із січня 2022 розпочав військову підготовку. Боронив суверенітет та територіальну цілісність Батьківщини у лавах 4-ї бригади оперативного призначення імені Героя України сержанта Сергія Михальчука Національної гвардії України”, – йдеться у повідомленні.
В ОВА уточнили, що прощання з Василем Особою проходить у Гарнізонному храмі Львова. Його та ще п’ятьох загиблих захисників поховають на Личаківському кладовищі.
У Василя залишилася дружина – дружина та двоє дітей.
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