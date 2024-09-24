Сьогодні, 24 вересня, Київ згадує жертв терористичного акту, який стався 1941 року на Хрещатику, коли, всього за кілька днів після окупації столиці німецькими військами, прогриміла серія потужних вибухів.

Про це нагадали у Київській міській державній адміністрації.

“24 вересня 1941 року, за кілька днів після окупації Києва німцями, на Хрещатику пролунала серія потужних вибухів. Виникла масштабна пожежа, яка за тиждень знищила близько 200 будівель: 5 готелів, консерваторію, театри, кінотеатри, бібліотеки, міськраду, житлові будинки. Київ майже втратив історичний центр. Трохи згодом вибухнув центральний храм Києво-Печерської лаври”, — нагадали в КМДА.

Внаслідок теракту близько 50 тисяч киян залишилися без житла напередодні зимового сезону. Цей злочин було вчинено радянськими спецслужбами в межах тактики “випаленої землі”, оскільки комуністичний режим готувався до відступу, мінуючи важливу інфраструктуру та історичні пам’ятки.

Дивом вдалося врятувати національну святиню – Софію Київську, оскільки директор заповідника Олекса Повстенко обманув НКВС, заявивши, що в будівлі відсутні підземелля, що унеможливлювало її мінування.

Німецькі війська, які на той момент вже окупували Київ, розмінували деякі будівлі, такі як Оперний театр і колишня будівля Центральної Ради (Будинок вчителя).

Вибухи на Хрещатику стали приводом для нацистського режиму для вчинення ще одного злочину – масових розстрілів євреїв у Бабиному Яру, які розпочалися менше ніж за тиждень.