З 1 липня Угорщина починає піврічне головування в Європейському союзі, де вона буде відповідальна за організацію роботи Ради ЄС.

Про це інформує HU24EU.

Угорське головування в ЄС планує виконувати роль “чесного брокера” і співпрацювати з усіма країнами-членами та Європейськими інституціями.

Враховуючи виклики, з якими стикається Євросоюз, Угорщина буде працювати над ухваленням Нової європейської угоди про конкурентоспроможність, посиленням європейської оборонної політики, політикою розширення, припиненням нелегальної міграції, формуванням майбутньої політики згуртованості, розв’язанням демографічних проблем та орієнтованою на фермерів сільськогосподарською політикою ЄС.

Угорщина також планує організувати роботу 1500 робочих груп Ради ЄС та провести 37 формальних зустрічей міністерського рівня у Брюсселі та Люксембурзі, а також запропонувати ще 230 подій, які відбудуться переважно в Будапешті.