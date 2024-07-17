У середу, 17 липня, Україна та Росія планують провести обмін 180 військовополонених в рамках угоди за сприяння Об'єднаних Арабських Еміратів.

Про це повідомляє агенція Bloomberg з посиланням на обізнане джерело.

За інформацією агенції, ймовірний обмін запланований на ранок 17 липня. Як зазначає джерело, кожна сторона звільнить по 90 ув’язнених, якщо угода буде виконана, як планувалося.

Варто зазначити, що це стане шостим обміном цього року, здійсненим за посередництва держави ОАЕ.

“Завдяки цьому обміну загальна кількість полонених, яких обміняли цього року за посередництва ОАЕ, досягне майже 1400 осіб”, — пише Bloomberg.