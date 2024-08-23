Сьогодні, 23 серпня, в Україні відзначають День Державного Прапора.

Головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський висловив привітання з Днем Державного прапора українцям.

“Могутній — на броні українських танків. Рідний — на пікселі наших воїнів. Безпощадний — на крилі бойового літака. Він — символ свободи над звільненою землею і вогонь помсти на щиті полеглого побратима. Він — символ нашої Перемоги”, — написав Сирський.

Нагадаємо, у новітні часи національний синьо-жовтий стяг вперше офіційно майорів на ратуші в Стрию. Це сталося 14 березня 1990 року. У столиці ж прапор підняли над міською мерією трохи згодом – 24 липня 1990 року.

Зокрема зі святом громадян України привітав і міністр оборони Рустем Умєров. На своїй сторінці у Facebook він написав:

“Коли наші воїни звільняють українські міста й села, саме синьо-жовтий стяг майорить над ними. Він нагадує світу про готовність українського народу битися за кожен метр своєї землі.”