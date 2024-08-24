З Днем Незалежності вітає Межа.

Це надважливе свято для кожного українця та українки, адже нині, як і багато років тому ми продовжуємо виборювати свою незалежність як на дипломатичних теренах, так і зі зброєю в руках на полі бою.

Саме цього дня, 33 роки тому був ухвалений Акт проголошення незалежності України, а вже в грудні проведений всеукраїнський референдум щодо проголошення незалежності України.

Та хоча Україна, як незалежна країна на карті світу існує лише 33 роки – цьому передували століття боротьби українців за право мати свою державу.

Постійні заборони та витискання української мови з побуту та культури, захоплення земель загарбниками, спроби русифікації та створення у відповідь на це організацій українських націоналістів – все це про історію створення нашої країни.

На шляху до своєї Незалежності Україна пережила Голодомор, який забрав життя близько 5 млн українців та був справжнім актом геноциду створеним штучним шляхом радянською владою, постійну боротьбу з тоталітарним режимом, репресії та не одну війну.

І хоча першою конституцією у світі, яка власне й описує Україну як окрему та незалежну державу стала конституція Пилипа Орлика, написана ще у 1710 році – офіційно затвердженою стала Конституція України створена вже у 1996 році, вже після оголошення незалежності країни.

Життя українців в останні роки перед проголошенням Незалежності було дуже складним.

Стало очевидним, що Радянський Союз вже не здатен функціонувати й на далі та контролювати ситуацію, через що активно почав процвітати рекет та прогресувати бідність.

Крім того, 26 квітня 1986 року цілий світ став свідком однієї з найстрашніших катастроф в історії людства – жахливого вибуху на Чорнобильській АЕС.

Чорнобильська катастрофа забрала життя тисяч людей тоді та завдає шкоди мільйонам українців зараз.

Втім, інформацію про найбільшу техногенну катастрофу людства було приховано партійно-державним керівництвом СРСР та внесено до категорії таємної.

Тож, вже за декілька днів на одне з найважливіших ідеологічних свят в Радянському Союзі, так званий день солідарності трудящих, керівництво з Кремля дало вказівку проводити парад на Крещатику та в центрах інших міст України.

Відбулося це попри радіоактивну хмару, яка вже дісталася міста, через що кожного наступного дня до лікарень госпіталізовувалися тисячі українців з симптомами радіаційного ураження.

Замовчування даної трагедії остаточно зруйнувало довіру до компартії і радянської влади загалом. Тотальний дефіцит усіх споживчих товарів, низький рівень життя та високий рівень бандитизму, тотальна несвобода думки і вічна пропаганда, яка все далі відрізнялася від сумної реальності – все це разом і запустило процес розпаду СРСР.

Та навіть після офіційного проголошення Незалежності Україна продовжує боротьбу за своє місце та політичний карті та власне існування.

Переживає «Помаранчеву», а згодом і «Революцію гідності», яка стала наймасштабнішою подією в новітній історії України.

Протести відбувалися як в Києві, так і інших містах в знак протесту проти того, що проросійський президент Віктор Янукович відмовився підписувати угоду про асоціацію з ЄС.

Після чого Росія починає війну в Україні, яка стає однією з найстрашніших сторінок нашої історії та триває до тепер.

24 лютого 2022 року відбувається повномасштабне вторгнення окупаційних військ на територію України.

Ранок цього дня не зможе забути жоден українець чи українка, адже навіть у цю хвилину Росія й надалі намагається захопити наші землі та безжалісно вбиває українців.

Свято дня Незалежності України вже котрий рік поспіль відчувається зі смаком болю та надії.

Втім, ми продовжуємо боротися за свою незалежність та наближати перемогу.

В цей день ми загадуємо одне бажання – відсвяткувати наступний день Незалежності України в мирі.