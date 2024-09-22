Говоритимуть, зокрема, і про загрозу ядерної війни. Виступ Президента України очікується о 22:00 за Києвом.

Про це повідомляє кореспондент Укрінформу у Нью-Йорку.

За його словами, на саміті заплановані виступи керівників делегацій майже всіх країн світу. Вони мають висловитися стосовно пошуку відповідей на глобальні виклики.

За підсумками саміту має бути погоджено так званий Пакт майбутнього – з розділами про сталий розвиток і його фінансування; міжнародний мир і безпеку; науку, технології, інновації та цифрове співробітництво; молодь і майбутні покоління; трансформацію глобального управління.

24 вересня Президент візьме участь у засіданні Ради безпеки ООН з українського питання, 25 вересня – виступить на загальних дебатах, що відбудуться в рамках високого тижня 79-ї сесії Генеральної Асамблеї ООН.

У проєкті Пакту майбутнього, який буде схвалено за підсумками Саміту майбутнього, серед іншого зазначається, що сторони висловлюють стурбованість «загрозами міжнародному миру і безпеці, зокрема порушеннями цілей і принципів Статуту, включаючи акти агресії, і зростаючим ризиком ядерної війни.