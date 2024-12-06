Сьогодні, 6 грудня, українці відзначають День Святого Миколая. Цей день відкриває цикл зимових свят і є важливим елементом українських традицій, які передаються від покоління до покоління.

Сьогодні вшановують одного з найбільш шанованих святих православного світу — Миколая Чудотворця. Він є покровителем дітей, сиріт, знедолених, мандрівників, військових та ув’язнених, і цього дня він чує кожного, хто звертається до нього з щирою молитвою.

Зазвичай у це свято заведено дарувати подарунки, а дехто продовжує стародавню традицію турбуватись про ближніх у цей день. Часто організовуються благодійні акції в церквах чи громадах, відвідують дитячі будинки та підтримують тих, хто потребує допомоги.

Цього року в Україні вдруге святкуватимуть День Святого Миколая 6 грудня разом з християнами західного обряду за новоюліанським календарем. Раніше свято відзначали 19 грудня. Проте після переходу Православної Церкви України (ПЦУ) на новоюліанський календар всі свята з фіксованими датами (неперехідні) перенеслися на 13 днів раніше.