Зі святом журналістів привітала Національна рада України з питань телебачення і радіомовлення.

” Сьогодні ви мужньо працюєте там, де неможливо – під обстрілами, в укриттях, із резервними генераторами, відновлюючи зв’язок після чергових атак. Ваша праця тримає й інформаційний простір, й серця мільйонів українців. Ви стаєте тією ниткою, яка з’єднує сім’ї, підтримує тих, хто на фронті, і тих, хто в тилу. Особливо важливо це для наших людей на окупованих територіях – ви нагадуєте їм, що вони не забуті, що Україна поруч. Сьогодні ми згадуємо тих, хто віддав своє життя, виконуючи обов’язок – журналістів, технічних працівників, зв’язківців. Вони, які вірили в силу слова, любили суспільство й служили йому. Ми пам’ятаємо про тих, хто досі в полоні. Все зробимо, щоби вони повернулися додому, де їх чекають сім’ї та колеги. Дякуємо! Нехай ваш ефір завжди буде вільним, а сигнал – потужним”, — йдеться в дописі.

16 листопада 1924 року був проведений перший радіоефір в Україні. Подія відбулась в Харкові, о 19:00.

Перший український телеефір відбувся більш ніж на 10 років пізніше – 1 лютого 1939 року. Тривалість становила 40 хвилин.

Перший дзвінок з мобільного телефону зробив президент України в 1993 році. Проте, ще в 1989 році почало створюватися комерційне телебачення.

Крім цього, вважають, що декілька дослідів з використанням радіосигналу провів український вчений Микола Пильчиков 25 березня 1898 року, в Одесі.