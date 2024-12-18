Привітання Главкома:
Шановні військові контррозвідники!
Вітаю вас із професійним святом — Днем військової контррозвідки Служби безпеки України!
У цей непростий час, коли наша армія веде боротьбу за незалежність України, ваша роль є особливо важливою.
Саме ви — на передовій невидимого фронту, де потрібно виявляти шпигунів, диверсантів, зрадників та давати їм жорстку відсіч.
Рішучі дії військової контррозвідки, її патріотизм і професіоналізм — обов’язкова складова національної безпеки та перемоги України.
Дякую за пильність і вірність присязі.
За кожен зірваний план підступного російського агресора. За врятовані життя наших військових та цивільних громадян.
Бажаю вам незламного духу, міцного здоров’я, наснаги та нових здобутків.
Разом переможемо!
Слава Україні!
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