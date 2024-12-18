Привітання Главкома:

У цей непростий час, коли наша армія веде боротьбу за незалежність України, ваша роль є особливо важливою.

Саме ви — на передовій невидимого фронту, де потрібно виявляти шпигунів, диверсантів, зрадників та давати їм жорстку відсіч.

Рішучі дії військової контррозвідки, її патріотизм і професіоналізм — обов’язкова складова національної безпеки та перемоги України.

Дякую за пильність і вірність присязі.