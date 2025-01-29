Щороку 29 січня в Україні віддають шану героїзму захисників, які у 1918 році біля залізничної станції Крути стали на захист української державності. Попри перевагу ворога, українські бійці продемонстрували неймовірну відвагу, борючись за право України бути незалежною країною.

Бій під Крутами відбувся між підрозділами Армії УНР і більшовицькими військами, що наступали на Київ.

Українське військо, яке складалося переважно з курсантів, студентів та вільних козаків, виконало поставлене командуванням завдання — затримало ворога й зірвало його швидке просування.

Відступаючи, українські бійці підірвали мости та залізничні колії, що тимчасово паралізувало рух ворожих сил. Московські нападники втратили боєздатність на чотири дні, змушені були ремонтувати інфраструктуру та продовжувати наступ ускладненими шляхами.

Ця затримка дала змогу українській дипломатії укласти Брест-Литовський мирний договір, який врятував молоду українську державність.

Проте за це було заплачено високу ціну: понад 300 українців загинули, а 27 студентів, взятих у полон, були розстріляні. Вони знайшли спочинок на Аскольдовій могилі, де їм віддали шану як справжнім героям.

На державному рівні пам’ять Героїв Крут вшановується відповідно до Указу Президента України № 15/2007 від 15 січня 2007 року. Ця дата є нагадуванням про героїзм молодих українців, які стали до бою за свободу та майбутнє своєї країни.