Сьогодні в Україні вшановують пам'ять видатного святого та духовного діяча, преподобного Паїсія Величковського. У Полтаві, його рідному місті, у Свято-Успенському кафедральному соборі була звершена Божественна літургія.

Про це повідомив Митрополит Київський і всієї Українмитрополит Епіфаній .

“230 років тому, в цей листопадовий день, упокоївся Паїсій Величковський. Безперечно, що в день його пам’яті ми з особливою ревністю звертаємося до нашого вчителя благочестя в молитві, просячи заступництва за рідний йому край, за його земну батьківщину Полтаву, за Церкву Українську, в якій він духовно народився і почав свій шлях спасіння”, — зазначив Митрополит. Він закликав віруючих взяти настанови з життя святого для власного духовного зростання.

Життєвий шлях святого

Преподобний Паїсій народився у Полтаві під ім’ям Петро. Після ранньої втрати батька він присвятив себе самоосвіті та духовному зростанню. У 17 років став слухачем Києво-Могилянської академії, де навчався разом із Григорієм Сковородою. Одноліток Петра, він був старший за нього на 18 днів. Свій життєвий шлях вони закінчили також одного року – 1794-го, Григорій на шість днів раніше.

“Другий урок, який ми також можемо взяти із життя святого – це важливість розуміння нашого покликання і його втілення у власному житті. Дуже важливо дбати про постійний духовний розвиток, не слід зупинятися і вважати, що ми зробили вже достатньо і нічого більшого робити не потрібно”, — пише митрополит Епіфаній.

Як приклад, він порівняв духовне життя із підтриманням тепла й світла в домівці: якщо не піклуватися про це регулярно, настане холод і темрява.