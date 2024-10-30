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29 жовтня

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Сьогодні відбудеться засідання Радбезу ООН у звʼязку з розміщенням Росією військ КНДР

Сьогодні, 30 жовтня, відбудеться засідання Ради Безпеки ООН у відповідь на звернення України до швейцарського Головування. Основною темою обговорення стане питання розгортання військових сил Північної Кореї.

Середа, 30 жовтня 2024, 16:53

Про це повідомив постійний представник України при ООН Сергій Кислиця.

Очікується, що засідання розпочнеться орієнтовно після 22:15 за київським часом.

“Сьогодні у зв’язку зі зверненням України до швейцарського головування Радбезу ООН відбудеться засідання Ради щодо розгортання північнокорейських військових — початок орієнтовно після 22:15 за Києвом”, — написав Кислиця.

Теги: Війна в Україні, КНДР, Радбез ООН, Сергій Кислиця

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