Сьогодні відбудеться засідання Радбезу ООН у звʼязку з розміщенням Росією військ КНДР

Сьогодні, 30 жовтня, відбудеться засідання Ради Безпеки ООН у відповідь на звернення України до швейцарського Головування. Основною темою обговорення стане питання розгортання військових сил Північної Кореї.

Про це повідомив постійний представник України при ООН Сергій Кислиця.

Очікується, що засідання розпочнеться орієнтовно після 22:15 за київським часом.

“Сьогодні у зв’язку зі зверненням України до швейцарського головування Радбезу ООН відбудеться засідання Ради щодо розгортання північнокорейських військових — початок орієнтовно після 22:15 за Києвом”, — написав Кислиця.

Сьогодні у звʼязку із зверненням України до швейцарського Головування Радбезу ООН відбудеться засідання Ради щодо розгортання північнокорейських військових – початок орієнтовно опісля 22:15 за Києвом https://t.co/LGoIzAanLy — Sergiy Kyslytsya 🇺🇦 (@SergiyKyslytsya) October 30, 2024