Сьогодні відбудеться засідання Радбезу ООН у звʼязку з розміщенням Росією військ КНДР

Про це повідомив постійний представник України при ООН Сергій Кислиця.
Очікується, що засідання розпочнеться орієнтовно після 22:15 за київським часом.
“Сьогодні у зв’язку зі зверненням України до швейцарського головування Радбезу ООН відбудеться засідання Ради щодо розгортання північнокорейських військових — початок орієнтовно після 22:15 за Києвом”, — написав Кислиця.
Сьогодні у звʼязку із зверненням України до швейцарського Головування Радбезу ООН відбудеться засідання Ради щодо розгортання північнокорейських військових – початок орієнтовно опісля 22:15 за Києвом https://t.co/LGoIzAanLy
— Sergiy Kyslytsya 🇺🇦 (@SergiyKyslytsya) October 30, 2024
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