Про це Укренерго повідомило у Фейсбуці.
“5 серпня заходи обмеження споживання застосовуватись не будуть. При зміні ситуації – про застосування відключень буде повідомлено додатково”, – зазначили в компанії.
При цьому в Укренерго закликають громадян за можливості користуватися потужними електроприладами з 11:00 до 15:00.
Як повідомлялося, станом на ранок 4 серпня в Україні через негоду та бойові дії були знеструмлені 588 населених пунктів.
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