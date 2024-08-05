Відключень електроенергії в Україні в понеділок, 5 серпня, Укренерго не планує.

Про це Укренерго повідомило у Фейсбуці.

“5 серпня заходи обмеження споживання застосовуватись не будуть. При зміні ситуації – про застосування відключень буде повідомлено додатково”, – зазначили в компанії.

При цьому в Укренерго закликають громадян за можливості користуватися потужними електроприладами з 11:00 до 15:00.

Як повідомлялося, станом на ранок 4 серпня в Україні через негоду та бойові дії були знеструмлені 588 населених пунктів.