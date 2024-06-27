Денис Прокопенко народився 27 червня 1991 року. Він закінчив факультет германської філології Київського національного лінгвістичного університету, здобувши спеціальність “Викладач англійської мови”.
“Редіс” вперше потрапив на фронт у 2014 році, де взяв участь в антитерористичній операції на Сході України. У вересні 2017 року його призначили командиром відомого загону спеціального призначення “Азов”, який брав участь в обороні Маріуполя.
Загін під командуванням Прокопенка дислокувався в Маріуполі та негайно став на захист міста після початку великої війни. З 18 квітня до 20 травня він і його побратими тримали блокаду “Азовсталі”.
“Редіс” був звільнений з полону під час обміну 21 вересня 2022 року.
Президент України Володимир Зеленський нагородив “Редіса” званням Героя України.
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