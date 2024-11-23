Щороку в четверту суботу листопада Україна вшановує пам'ять жертв Голодомору 1932–1933 років і масових штучних голодів 1921–1923 і 1946–1947 років. У цьому році День пам'яті жертв голодоморів припадає на 23 листопада.

У 1993 році Президент України Леонід Кравчук підписав Указ “Про заходи у зв’язку з 60-ми роковинами голодомору в Україні”. Тоді ж було урочисто відкрито пам’ятний знак “Жертвам Голодомору 1932–1933 року” на Михайлівській площі у Києві, який того виконував функції місця вшанування пам’яті жертв геноциду.

В 1998 році Указом Президента України Леоніда Кучми було встановлено щорічний національний День пам’яті жертв голодоморів у четверту суботу листопада.

Верховна Рада України офіційно визнала Голодомор актом геноциду українського народу у 2006 році. Наразі парламенти близько трьох десятків світових країн визнали його геноцидом.

За словами кандидата історичних наук, заступника директора Інституту дослідження Голодомору Івана Петренка, “це визнання і засудження на світовому рівні факту того, що російський комуністичний тоталітарний режим цілеспрямовано здійснив найбільший злочин – геноцид української нації”. За різними оцінками, унаслідок цієї трагедії загинуло від 3,5 до 10 мільйонів людей.

Як зазначив міністр оборони України Рустем Умєров, мета російських окупантів залишається незмінною вже століттями – стерти Україну з мапи світу, підкорити народ, а тих, хто не підкориться – знищити.

“День пам’яті жертв Голодоморів – це нагадування про те, що ворог готовий використовувати будь-які засоби для досягнення своїх цілей, навіть голод як зброю. Це день, коли ми згадуємо мільйони українців, які загинули від нелюдських злочинів, організованих кремлівською владою”, – зазначив Умєров.

Цьогоріч о 16:00 вся Україна зупиниться на хвилину мовчання, щоб схилити голови перед тими, хто загинув від голоду. Також о 16:00 українці долучаються до акції “Запали свічку”, встановлюючи запалені свічки на підвіконнях своїх осель.

Додамо, що цього дня у київському кінотеатрі “Жовтень” відбудеться спецпоказ документального фільму “Сімейний альбом”. У сюжет фільму покладена історія британської фотографині Самари Пірс, яка дізналася, що її прадід, австрієць Александр Вінербергер був свідком Голодомору в Україні в 1932–1933 роках. Показ кінострічки розпочнеться о 18:00.