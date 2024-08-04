Про це повідомляє “Межа”.

За даними Повітряних Сил, за два з половиною роки захисники неба знищили понад 8000 повітряних цілей ворога: сотні літаків та вертольотів, тисячі крилатих ракет та безпілотників. Українські пілоти здійснили понад 20 тисяч бойових вильотів, більшість – на бойове застосування авіаційних засобів ураження. У період широкомасштабного вторгнення за особисту мужність і самовідданість, виявлені у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України, 4475 військовослужбовців Повітряних Сил відзначені державними нагородами, 47 з них стали Героями України, 25, на жаль, посмертно.

“Нині я вітаю усіх військовослужбовців та ветеранів Повітряних Сил із 20-ю річницею, дякую усім, хто докладає максимум зусиль для нашої перемоги! Дякую партнерам, волонтерам, громадянському суспільству, всім, хто допомагає ставати нам сильнішими у боротьбі за мир і свободу для нашої України!”– йдеться у привітанні Командувача Повітряних Сил генерал-лейтенанта Миколи Олещука.

З нагоди свята президент України Володимир Зеленський привітав військових повітряної армії.

“Сьогодні ми особливо дякуємо всім нашим захисникам неба – українським воїнам Повітряних сил Збройних Сил України – за кожну збиту російську ціль, за ефективність та влучність. Від перших днів цієї війни Україна протистоїть російським ударам з повітря. І наші воїни вже знищили тисячі російських ракет та дронів, сотні російських бойових літаків та гелікоптерів. Це значні результати. І ми робимо все, щоб українські Повітряні сили змогли ще більше. Точно зможуть!” — йдеться у дописі глави держави.

Очільник Донецької ОВА у своєму привітанні згадав, як у перші дні повномасштабної війни наші Повітряні сили народили новітню українську легенду — Привида Києва.

“Ця легенда багатьом з нас допомогла зберегти холодний розум у найгарячіші дні. Але справжні люди, які стоять за цією легендою, заслуговують на особливу повагу. План про «Київ за три дні» провалився не в останню чергу завдяки нашій авіації, яка не зламалася і показала справжній майстер-клас. Бажаю нашому повітряному флоту стати ще міцнішим і вправнішим! Ваша роль на полі бою — неоціненна!” — написав Філашкін.

Омбудсман Дмитро Лубінець назвав майстерність та сміливість військовослужбовців Повітряних Сил ЗСУ справжнім світовим феноменом.

“Вони здійснюють подвиги, про які пишуть “вперше в історії”. Вони відважно захищають мирні міста та села від смерті й руйнувань, які несе російське зло. Дякую Повітряним Силам ЗСУ за кожне збережене життя, за відважну службу і за оборону українського неба!” — написав Лубінець.

Подяку захисникам неба опублікувала у Telegram-каналі Верховна Рада України.

“Дякуємо воїнам Повітряних Сил, котрі невтомно бережуть небо, життя мирних громадян та військових. Дякуємо за вашу мужність, за стійкість духу, за створення надійного повітряного щита над усією Україною. Вічна шана й памʼять нашим захисникам та захисницям, які загинули, героїчно обороняючи українське небо. Пам’ятаємо Героїв Повітряних Сил України. Ваші військові подвиги вже ввійшли в історію нашої перемоги”, — йдеться у привітанні.