Свято встановлене на честь Декларації незалежності Штатів від Об'єднаного Королівства Великої Британії, підписаної 4 липня 1776 року.

248 років тому, 4 липня 1776 року, представники тринадцяти колоній Великої Британії на території Північної Америки ухвалили документ, який проголошував нову суверенну державу.

Декларація незалежності США, зокрема, проголошує, що «всі люди створені рівними, що Творець наділив їх невід’ємними правами, з-поміж яких є право на життя, свободу і прагнення щастя».

Через рік, за даними Бібліотеки Конгресу, перша річниця американської незалежності була відзначена спонтанним святкуванням.

Однак тільки після війни 1812-го року відзначення 4 липня як Дня незалежності США стало традицією і почало з кожним роком набирати популярності.

Переважна більшість громадян США з нагоди Дня незалежності вивішують державні прапори. За усталеною традицією, вони майорять не лише на фасадах офіційних установ, а й на кожному будинку чи крамниці.