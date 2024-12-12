День Сухопутних військ Збройних Сил України відзначається щороку 12 грудня. Ця дата була встановлена указом Президента України у 1997 році на знак вшанування важливої ролі цього роду військ у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України.

Сухопутні війська є найбільшим і найстарішим родом військ у складі Збройних Сил України. Їхня історія нерозривно пов’язана з багатовіковою боротьбою українського народу за незалежність. Ще в часи Київської Русі дружини князів виконували функції сухопутної армії, захищаючи кордони від численних ворогів. У період Гетьманщини сформувалася національна військова організація – козацьке військо, яке стало символом мужності й незламності.

Сучасні Сухопутні війська України були створені на основі частин і підрозділів Радянської армії, що дислокувалися на території України на момент здобуття незалежності в 1991 році. Згодом було проведено реформування, що перетворило їх на потужну структуру, здатну ефективно виконувати завдання оборони держави.

Особливого значення Сухопутні війська набули після початку російської агресії у 2014 році. Вони стали основною силою, яка боронила країну на сході, беручи участь у найгарячіших боях, включно з обороною Донецького аеропорту, боєм за Дебальцеве та іншими важливими операціями.

Свято є виявом поваги до військових, які щодня ризикують життям, захищаючи мир і свободу. У цей день по всій країні вшановують героїзм і професіоналізм військових, які відзначилися у службі. Традиційно проводяться урочистості, нагородження кращих військовослужбовців, виставки техніки та пам’ятні заходи.

День Сухопутних військ нагадує всім українцям про важливість сильної армії для забезпечення миру та незалежності держави.