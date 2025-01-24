Сьогодні, 24 січня, в Україні відзначають День зовнішньої розвідки. Свято було започатковано у 2018 році на честь значного внеску співробітників розвідки у забезпечення національних інтересів країни та захист її громадян від зовнішніх загроз.

Дату 24 січня було обрано невипадково: саме в цей день, у 1919 році, було створено перший підрозділ розвідки в Українській Народній Республіці.

Цей день покликаний наголосити на ролі розвідки у забезпеченні національної безпеки та стабільності країни. Служби зовнішньої розвідки стають основним елементом національної безпеки під час воєнного стану, збираючи важливу інформацію про стратегічні дії ворогів, аналізуючи загрози та вчасно реагуючи на зміну ситуації.

Основною метою цих служб є моніторинг діяльності інших країн, аналіз їх політичних та економічних процесів, а також збір інформації про потенційні загрози в майбутньому.

Зараз зовнішня розвідка активно протидіє зовнішнім загрозам, бореться з міжнародною злочинністю, незаконною міграцією та розкриває ворожі плани РФ. Під час повномасштабної війни роль розвідки стає особливо важливою і небезпечною.

Вічна слава тим розвідникам, хто загинув за свободу, безпеку, соборність та могутність України! Честь кожному, хто продовжує боротьбу!